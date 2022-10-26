Новая онлайн-площадка в Подмосковье поможет сдавать на переработку вторсырье | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 14:46 Новая онлайн-площадка в Подмосковье поможет сдавать на переработку вторсырье

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В Подмосковье состоялся аукцион по продаже вторичных материальных ресурсов. Сначала было выставлено два лота — картон и полипропилен. Уже в ближайшее время ассортимент собираются расширить, как минимум до 25 позиций. В целом объемы вторичных ресурсов, которые принимают в этом участие, должны увеличиться до 5 тысяч тонн в месяц. На новой площадке можно будет не только найти покупателей, но и полностью оформить все документы в электронном виде, и многое другое.

Пока запущена только тестовая партия, ее объемы составляют 400 тонн. Все это вторичные ресурсы, которые ранее были отработаны на комплексах компании «РТ-Инвест». На площадке можно проводить сделки в электронном формате и достаточно быстро передавать все данные в госсистему.

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Чтобы оказаться на электронной площадке и приступить к такой деятельности, нужно сначала зарегистрироваться здесь. Тогда состоится авторизация и проверка.

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«Электронная торговая площадка представляет собой уникальный IT-продукт. Биржа ВМР концептуально меняет подход к организации и контролю оборота отходов, вторичных материальных ресурсов и оказанию услуг по утилизации в сфере обращения с отходами», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Основная задача такой площадки — начать прослеживать отходов в любой момент времени. Вплоть от источника до сортировки и вторичной переработки. Сам процесс станет для его участников гораздо более прозрачным.

В целом результаты должны быть такими: в компании «РТ-Инвест» хотят добиться нулевого захоронения отходов. Там планируют запустить все отходы в оборот или просто в самом материальном виде, или задействовать их для образования «зеленой энергии».