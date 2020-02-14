Десятки тысяч вакансий около дома. Новая особая экономическая зона появится в Подмосковье

В Московской области построят новую особую экономическую зону (ОЭЗ) «Максимиха». Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

Построят ОЭЗ «Максимиха» в южной части городского округа Домодедово. Благодаря открытию экономической зоны в Подмосковье появятся 30 тысяч дополнительных рабочих мест.

«В рамках проекта площадью более двух гектаров планируется создать около 30 тысяч рабочих мест в сферах легкой, строительной, автомобилестроительной, пищевой промышленности, складского и сельского хозяйства, администрирования и управления, а также обслуживания и коммунальной инфраструктуры», − сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Экономическая зона будет находиться рядом с трассой М4 «Дон», Каширским шоссе и аэропортом Домодедово. Построят «Максимиху» в несколько этапов: часть — до 2027 года, еще одну — до 2034-го.

С помощью ОЭЗ Московская область привлечет новых поставщиков и инвесторов с южного направления.