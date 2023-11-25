Подмосковье 25 ноября 2023, 16:09 Новая образовательная смена проекта «ШАГ» стартовала в Королеве Телеканал «360»

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Реализация проекта «ШАГ» продолжается в Королеве. Он создан для развития талантливых детей. Школьники и студенты могут принять участие в занятиях даже во время каникул.

«ШАГ», или «Школьная академия главы», — система образовательных интенсивов по самым востребованным предметам, которые школьники Королева могут посещать во время каникул. В проекте принимают участие дети, которые уже показали высокие результаты в учебе и готовы развиваться дальше.

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Занятия проводят сильнейшие преподаватели из МФТИ, Физтех-лицея имени Капицы, академии «Взлет» и городских школ. Очередная образовательная смена стартовала в минувшее воскресенье — 70 школьников отправились в детский пансионат «Лесной Городок» в Одинцовском районе.

Каждый день у ребят расписан по минутам, основное время занимают лекции и практические занятия по информатике, математике, физике, английскому и русскому языкам, физической культуре.

В эту смену одним из гостей станет телеведущий Сергей Тугушев. Проект реализуется в Королеве второй год и уже дает результаты, среди которых — рост количества участников, призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников.

«Мне рассказала об этом классная руководительница, она занимается олимпиадными программами в нашей школе. Она позвонила мне и пригласила поучаствовать в программе „ШАГ“, потому что и в том году, и в этом, я прошла на муниципальный этап и была призером по английскому языку», — поделилась участница программы Екатерина Стяжкина.

Еще одна участница Мария Шаповалова отметила, что ребятам рассказывают про задания олимпиадного уровня и помогают подготовиться к ним.

«Даже сейчас мы проходим ту тему, с которой я бы, наверное, в дальнейшем хотела связать свою жизнь. Это клеточная биология и где-то даже местами генетика, что мне очень интересно», — рассказала Мария Шаповалова.

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