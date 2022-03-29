Новая номинация «Своих Россия не бросает!» появилась в конкурсе фестиваля «Гринландия»

Новая номинация «Своих Россия не бросает!» появилась в заочном конкурсе «А я живу в России!». Его проводит фестиваль «Гринландия». В связи с этим оргкомитет продлил срок приема заявок до 30 апреля.

В номинацию «Своих Россия не бросает!» будут приниматься песни и стихи от авторов, исполнителей и коллективов, посвященные духовному и ратному подвигу народов РФ, рассказал председатель оргкомитета фестиваля, депутат Госдумы Олег Валенчук.

Он обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с благодарностью за поддержку всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия».

«Ваше внимание к проектам „Гринландии“ помогает достигать главных целей фестивального движения — воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, поддержки молодых талантов, сохранения традиционных семейных и культурных ценностей», — отметил Валенчук.

Более подробная информация о фестивале опубликована на официальном сайте «Гринландии».