Новая научная лаборатория появится в Пущине

В 1-м Институтском проезде городского округа Пущино появится научная лаборатория. Научно-производственное предприятие ООО «Фирма „А-Био“» таким образом расширит свои площади. Министерство жилищной политики Московской области выдало соответствующее разрешение.

Одноэтажное здание общей площадью 773 квадратных метра позволит ООО «Фирма „А-Био“» существенно расширить исследовательскую и аналитическую деятельность, научные изыскания, разработку технологических процессов для производства комплексных витаминных, минеральных, пептидных препаратов, которые используются в ветеринарии и сельском хозяйстве (животноводство, птицеводство, растениеводство). На предприятии будет создано пять рабочих мест.

Большинство препаратов и кормовых добавок, разработанных и выпускаемых предприятием, не производится в России. Некоторые препараты и добавки вообще не представлены на мировом рынке и совершенно оригинальны. Их выпуск поможет провести импортозамещение зарубежных аналогов на доступные и эффективные отечественные продукты. Кроме того, новая лаборатория поддержит производство эксклюзивной продукции.

Строительство объекта сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья.

Застройщик планирует завершить строительство в 2024 году.