Новая канализационная станция улучшит услугу водоотведения в деревне Раздоры

Уникальную канализационно-насосную станцию построили в деревне Раздоры городского округа Одинцово. Качественную услугу водоотведения получат более тысячи жителей.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, начались пусконаладочные работы.

В результате строительства жители деревни Раздоры, Гимназия имени Примакова и вся прилегающая территория уже обеспечены центральной канализацией Антон Велиховский.

Работу провели совместно с сотрудниками «Мосводоканала». Здесь построили уникальную насосную станцию, выполнили обустройство коллекторов для сбора и доставки на нее всех стоков.

«Это уникальный объект, единственный в своем роде в Одинцовском округе, потому что на этой КНС смонтирована система очистки воздуха, что нехарактерно для других канализационных станций», — подчеркнул Велиховский.

Он добавил, что станция полностью автоматизирована и требует минимального контроля со стороны специалистов. Полностью ее запустят к концу мая. Она обеспечит всех жителей Раздоров качественной услугой водоотведения.