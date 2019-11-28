Новая набережная и 3D-проекция часовни Александра Невского. Коломна преобразилась в 2019 году

Тему благоустройства обсудили во время эфира с губернатором Подмосковья на канале «360». В частности, глава Коломны рассказал Андрею Воробьеву о проведенной в городе работе.

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«Большая работа была проведена по благоустройству города. Мы выиграли конкурс, который был объявлен нашим президентом, „Малые города и исторические поселения“. Мы закончили работу и 4 ноября к радости жителей открыли фундамент часовни Александра Невского, которая была построена на деньги горожан в 1868 году. Это было большое праздничное мероприятие», — рассказал глава Коломны Денис Лебедев.

Также в Коломне завершили второй этап благоустройства улицы Зайцева и набережной Москвы-реки, добавил Лебедев.

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«Теперь есть место, куда могут прийти люди на берег реки, чтобы полюбоваться красотами и кремля, и противоположной стороны, которая тоже сейчас реставрируется. Мы делали упор не только на исторические территории, но и большие работы были проведены в рамках благоустройства дворовых территорий. 3-4 территории приведены в порядок, порядка 100 миллионов было потрачено», — сообщил глава Коломны.

Помимо этого, в городе появились новые детские площадки, скейт-парк, обновили поле на стадионе «Труд».

«Вы подарили нам 7 детских площадок — больших, современных, которые установлены в разных частях не только города, но и сельской территории. Мы поменяли футбольное поле на стадионе „Труд“, сделали скейт-парк — то есть большие работы были сделаны», — отметил Денис Лебедев.

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В Подмосковье работает программа «Формирование комфортной городской среды». Благодаря ей регион меняется буквально на глазах. Открывают новые парки, скверы, спортивные и детские площадки.

Например, в этом году благоустроили набережную Келарского пруда в Сергиевом посаде, провели масштабные работы по преображению исторического центра в Зарайске