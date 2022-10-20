Выставка раритетных школьных принадлежностей открылась в музее в Ленинском округе | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 13:02 Выставка раритетных школьных принадлежностей открылась в музее в Ленинском округе

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Музей крестьянского быта в Горках Ленинских открыл новую программу «Ученье — свет» и выставку «Школьный путь». На ней участников научат писать перьевой ручкой и обучат технике каллиграфии.

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На выставке представят раритеты из фондов музея и уникальные экспонаты из частных коллекций. Среди них старинные писчие приборы, школьная форма, гербарии, тетради, ручки, игрушки и журналы.

Программа предназначена для детей от семи лет. Ее создали в рамках Года культурного наследия народов России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о досрочной сдаче новой школы в Сергиевом Посаде. Она появится в районе деревни Зубачево и сможет принять 550 детей.