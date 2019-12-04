Новая модульная котельная появилась в одинцовском поселке Покровский городок

За три года на восстановление инфраструктуры бывших военных городков в Одинцовском городском округе выделят свыше 3,2 миллиона рублей. В Покровском городке по губернаторской программе установили новую котельную и ремонтируют дорогу до детсада и школы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Московской области на территории военных городков проживает около 500 тысяч человек, и значительная часть из них приходится на территорию Одинцовского городского округа. Как рассказал глава муниципального образования Андрей Иванов, в 2019-2021 годах на модернизацию инфраструктуры 290 военных городков регион планирует выделить более 3,2 миллиарда рублей.

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«Большие работы проводятся сегодня согласно губернаторской программе по восстановлению инфраструктуры военных городков в поселке Покровский городок. Здесь произведена закупка и запуск модульной котельной, которая значительно повысит надежность теплоснабжения населенного пункта. Также для бесперебойного снабжения жителей водой ведутся работы по оборудованию артезианской скважины», — уточнил Андрей Иванов.

Местные жители уже оценили происходящие изменения. Алена Скворцова живет в доме № 14: «У нас типовая панельная пятиэтажка. Не буду говорить, как для жителей панельного дома важно хорошее отопление. Поэтому новой котельной очень рады».

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Жительница дома № 11 Светлана Романец с нетерпением ждет, когда завершатся работы по оборудованию артезианской скважины «Качество воды у нас, конечно, не самое плохое. Однако случаются перебои в водоснабжении. Хотелось бы, чтобы вода подавалась бесперебойно. У меня в семье двое маленьких детей и для меня этот вопрос очень важен», — пояснила Светлана Романец.

Также в поселке Покровский городок ремонтируется дорога до школы и детского сада общей протяженностью 1,2 км. В декабре 2019 года запланирована установка дополнительного уличного освещения.

Все работы в поселке Покровский городок проводятся под личным контролем главы Одинцовского округа Андрея Иванова.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, в этому году благоустроено шесть военных городков: в Наро-Фоминском округе (Калининец и Наро-Фоминск), в микрорайоне Чкаловский г. о. Щелково, микрорайоне Софрино-1 Пушкинского округа, поселке «Химик» Можайского округа, микрорайоне Ногинск-5 г.о.Электросталь.