Новая модельная библиотека открылась в Королеве

Министр культуры Московской области Елена Харламова 1 сентября открыла модельную библиотеку в Королеве. Учреждение модернизировали в рамках национального проекта «Культура».

За счет федерального бюджета для читателей купили около 1500 новых книг, мебель, цифровое оборудование, оборудование для использования электронного читательского билета, элементы для создания комфортного библиотечного пространства. Кроме того, проведен ремонт помещений.

«Читателям в выборе книг и записи в библиотеку помогает робот Нина. А в IT-клубе уже в день открытия занимались студенты Технологического университета, работали творческие направления, где дети вместе с педагогами создавали книги по мотивам литературных произведений и занимались прикладным творчеством», — сообщили в пресс-службе Минкультуры региона.

В скором времени в библиотеке заработают научная лаборатория, робототека, инновационно-просветительское пространство, студия компьютерных игр-квестов с использованием виртуальной реальности, новые кружки и клубы для детей и взрослых.

Харламова пообщалась в прямом эфире с писателем Ринатом Валиуллиным из Санкт-Петербурга, посетила отделения библиотеки и вручила юным читателям подарки в честь Дня знаний. Студентам министр предложила активировать «Пушкинскую карту», чтобы бесплатно посещать учреждения культуры Московской области. Для удобства читателей время работы библиотеки продлили до 21:00.

Всего до конца 2021 года в Подмосковье заработает 10 модельных библиотек, модернизированных по национальному проекту «Культура»: в Сергиевом Посаде, Егорьевске, Коломне, Королеве, Химках, Шатуре, по две библиотеки в Клину и Балашихе.

«Библиотечная сеть Московской области является одной из самых больших в России и включает одну государственную библиотеку и 932 муниципальных, большинство из которых находятся в сельской местности. Ежегодно библиотеки Московской области обслуживают около двух миллионов пользователей», — рассказала Харламова.

По ее словам, модельные библиотеки вызвали большой интерес у жителей Московской области и стали новыми центрами интеллектуального и читательского интереса.