«Новая модель партнерства университета и школ». Дом научной коллаборации откроют в подмосковном Королеве

«Это новая для Подмосковья модель партнерства университета и школ. Проект позволит эффективно использовать имеющийся потенциал системы высшего образования региона для развития компетенций у школьников. На базе вуза будут также проходить некоторые уроки по физике, биологии и технологии для школьников. Для обучения будут применять современные методы», — пояснила глава профильного ведомства Ирина Каклюгина.

Уточняется, что в 2019 году в Балашихе заработал детский технопарк, а в Электростали IT-куб. В нынешнем году областные власти намерены создать четыре с половиной тысячи мест для дополнительного образования.