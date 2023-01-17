Подмосковье 17 января 2023, 13:25 Новая многофункциональная спортивная площадка открылась в Домодедове Фото: Наталья Надточая

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На месте старой спортивной площадки в Домодедове появился новый многофункциональный объект для занятий спортом. Территория благоустройства была выбрана путем общественного голосования на портале «Добродел».

Спортивная площадка находится в поселке санатория «Подмосковье». Сейчас на объекте залили каток, а летом здесь можно будет играть в волейбол, футбол и большой теннис. На площадке появилось освещение, для занятий спортом разместили все необходимое оборудование, а также оборудовали места для переодевания.

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«Мы всегда следили за этой площадкой, чистили, обустраивали, убирали мусор, проводили субботники и своим упорством, своим делом доказали, что мы заслужили хороший спортивный объект. И, как видите, сегодня получаем замечательную площадку», — отметил депутат Совета депутатов Домодедова Станислав Вихор.

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На торжественном открытии нового спортивного объекта выступили учащиеся школы фигурного катания Натальи Бестемьяновой, после чего лед опробовали все желающие жители округа.

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