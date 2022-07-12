Новая мера поддержки ускорила получение разрешений на стройки в Подмосковье

Эксперты Госстройнадзора посетили стройки региона 772 раза. Это помогло ускорить сроки получения заключений о соответствии. С начала года их выдали 239 раз.

Инспекторы в дружественном формате дают предпринимателям рекомендации по подготовке к проверкам, помогают им не допустить нарушения. Они посещают стройки около шести раз в день.

Глава Госстройнадзора Артур Гарибян отметил, что благодаря профилактике количество выданных заключений о соответствии в Подмосковье увеличилось на 7%.

«Работа в профилактической зоне — это тот действенный механизм, который нам сегодня нужен. С введением новых мер заметно уменьшились сроки получения ЗОС застройщиками. За 2022 год выдано 239 заключений о соответствии — на 7% больше, чем за тот же период 2021 года», — отметил он.

Ведомство разработало цифровой календарь, который поможет предпринимателям выбрать удобную дату для профвизита. Запрос можно направить за 20 дней до начала проверки. При выполнении всех рекомендаций инспекторов получить заключение о соответствии можно всего за три дня.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о снижении количества проверок бизнеса в Подмосковье.