Новая лор-установка стоимостью свыше 5 миллионов появилась в пушкинской детской поликлинике

Комбайн Mobile NET-1100 Mega Medical многофункционален и универсален, он позволяет проводить внутреннее обследование (видеоэндоскопию) лор-органов — во время осмотра на экран выводится увеличенное изображение того, что происходит в носу, горле или ухе.

Кроме эндоскопии, комбайн позволяет применить и другие методы диагностики и лечения лор-заболеваний. К примеру, при воспаленных миндалинах с помощью специальной насадки их можно почистить вакуумом, в случае гайморита с помощью такого аппарата удобно делать промывание.

Благодаря комбайну у врача значительно меньше забот и при других манипуляциях. Так, при удалении серной пробки из уха все, что нужно сделать специалисту — прицельно «выстрелить» из специальной насадки. Аппарат самостоятельно греет воду до нужной температуры, контролирует силу «выстрела» и давление воды. Это более эффективно и менее опасно, чем обычная процедура со шприцом.

«Такая лор-установка не только упрощает жизнь врачу, но и делает пребывание пациента в кабинете более комфортным, — признается врач-оториноларинголог детской поликлиники № 1 Марина Песикова. — Данное оборудование позволило существенно расширить объем оказания помощи, оно дало возможность оперативнее вести прием, а соответственно, принять больше пациентов. К тому же на нем удобнее работать — все под рукой, да и часть процессов автоматизированы. А нашим маленьким пациентам комфортнее находиться в кабинете врача, они меньше капризничают и с большим интересом наблюдают на мониторе за процессом осмотра».