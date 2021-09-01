Новая лингвистическая школа в Люберцах приняла более тысячи ребят

Новую лингвистическую школу открыли в Люберцах. Ее двери распахнулись более чем для тысячи детей. Ребят поздравила заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

В современной школе будут учиться 1,2 тысячи детей. Им начнут преподавать английский, французский, испанский и немецкий языки.

Поздравляю школьников и учителей с началом учебного года. Жители ждали открытия школы — она самая большая и позволит избавиться от второй смены во многих школах Люберец Светлана Стригункова.

Она пожелала всем крепкого здоровья и больших успехов в их начинаниях.

«Пускай учебный год будет интересным, позитивным, легким и насыщенным», — подытожила Светлана Стригункова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что к сентябрю в регионе построили больше новых школ, чем планировали. Это 22 образовательных центра.