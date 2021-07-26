Новая ледовая арена откроется в Балашихе в сентябре

В Балашихе строят новую ледовую арену. Ее планируют открыть 19 сентября. Об этом на заседании с зампредами Андрею Воробьеву рассказал глава городского округа Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

Комплекс строят рядом с ледовым дворцом «Арена „Балашиха“», который находится на улице Парковой. Его площадь составит почти три тысячи квадратных метров. В строительство арены инвестировали 100 миллионов рублей.

«Хоккей для Балашихи — это настоящая любовь, это то, чем увлекаются сегодня практически все жители нашего города, следят за успехами наших профессиональных хоккеистов. В этом году совместно с инвестором мы открываем еще одну ледовую арену», — отметил Сергей Юров.

Он добавил, что новая арена позволит городскому округу практически в два раза увеличить количество людей, профессионально занимающихся хоккеем. Благодаря комплексу у жителей появится возможность заниматься спортом и на любительском уровне.

Источник фото: Евгений Дудин

Юров отметил, что в последние годы спортивная инфраструктура городского округа активно развивается. В 2017 году реконструировали стадион «Метеор». Его превратили в современный футбольный центр. Тогда же построили ФОК с бассейном на улице Заречной, а в 2019 году еще один появился в микрорайоне Заря. В 2018 году в микрорайоне Дзержинского открылся спорткомплекс имени Елены Донской.

Во время отчета перед губернатором Подмосковья Сергей Юров также рассказал о других переменах, произошедших в Балашихе. Он коснулся сфер ЖКХ, экологии, образования, здравоохранения, благоустройства.