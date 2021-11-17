Новая лаборатория Реутова за три месяца сделала почти 14 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

Специалисты лаборатории по исследованию ПЦР-тестов на коронавирус в Реутове за минувшие три месяца предоставили результаты 13 920 пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

ПЦР-лаборатория была открыта на базе Центральной городской клинической больницы в сентябре. Максимальная мощность новой лаборатории составляет 400 ПЦР-тестов в сутки.

Чтобы открыть учреждение, в здании бывшего роддома был проведен капитальный ремонт. На его проведение из местного бюджета выделили 10 миллионов рублей. Еще 12 миллионов выделили из бюджета Московской области на закупку лабораторного оборудования.

Источник фото: телеканал «360»

До появления лаборатории ПЦР-тесты жителей Реутова приходилось возить в Мытищи, Королев и Подольск. Сейчас лабораторные исследования, которые осуществляются в самом Реутове, позволяют получать результаты гораздо более оперативно.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Московской области было выявлено 1691 случай коронавируса. Регион опустился на четвертое место по ежесуточному приросту случаев заражения, на третьей строчке оказалась Самарская область (1785). На втором месте — Санкт-Петербург (2793), на первом — Москва (2966).