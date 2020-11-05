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    05 ноября 2020, 20:12

    Новая лаборатория открылась в госуниверситете «Дубна»

    Анастасия Максимовских

    В государственном университете «Дубна» открылась лаборатория прототипирования энергетических накопителей. В ней будут получать абсолютно новые материалы, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
    Новая лаборатория открылась в госуниверситете «Дубна»

    В новой лаборатории будут создавать уникальные литий-ионные аккумуляторы с повышенной эффективностью, а также получать новые материалы с использованием методики электроформования. Конечная цель исследований — отработать современные технологические решения и внедрить их в производство.

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    «Университет „Дубна“ ежегодно входит в топ-100 лучших вузов России, в 2020 году он занимает в рейтинге 56-е место. Однако это не только образовательный центр — здесь активно ведутся научно-исследовательские работы, которые имеют огромный потенциал для внедрения. Новая лаборатория позволит еще больше расширить научно-исследовательский потенциал Дубны», — отметила министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

    Она добавила, что также в университете сейчас разрабатывают нетоксичные лекарственные средства широкого спектра действия, проводится целый ряд других исследований.

    https://360tv.ru/media/uploads/article_images/2020/11/78008_2020-11-05_20.13.03.jpg

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