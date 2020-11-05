Новая лаборатория открылась в госуниверситете «Дубна»

В новой лаборатории будут создавать уникальные литий-ионные аккумуляторы с повышенной эффективностью, а также получать новые материалы с использованием методики электроформования. Конечная цель исследований — отработать современные технологические решения и внедрить их в производство.

«Университет „Дубна“ ежегодно входит в топ-100 лучших вузов России, в 2020 году он занимает в рейтинге 56-е место. Однако это не только образовательный центр — здесь активно ведутся научно-исследовательские работы, которые имеют огромный потенциал для внедрения. Новая лаборатория позволит еще больше расширить научно-исследовательский потенциал Дубны», — отметила министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что также в университете сейчас разрабатывают нетоксичные лекарственные средства широкого спектра действия, проводится целый ряд других исследований.

Ранее сообщалось, что биофизик из Пущина, изучающий наночастицы оксида церия, завел блог. Все свои опыты и исследования он выкладывает у себя на странице.