Новая лаборатория для разработки лекарственных средств открылась в Подмосковье

Новая исследовательская лаборатория запущена в Подмосковье в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна». Инвестпроект реализует компания «Альтера». В его рамках компания намерена открыть предприятие по разработке и выпуску лекарственных средств. Запуск физико-химической аналитической лаборатории стал первым этапом реализации проекта.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, запустить производство лекарств инвестор планирует уже в конце текущего года.

«Общий объем инвестиций в проект составит 365 миллионов рублей, на предприятии будет создано более 80 рабочих мест», — рассказала министр.

Запуск проектов в короткие сроки возможен благодаря их размещению на готовых площадях инновационно-технологических центров (ИТЦ), построенных в ОЭЗ «Дубна». Компания «Альтера» работает на площадке в ИТЦ «Менделеев». Он был введен в эксплуатацию в декабре 2020 года и сейчас заполнен практически на 100%.

Компания уже закупила необходимое оборудования, оно частично установлено и смонтировано. Ведется монтаж инженерных сетей, готовятся так называемые «чистые помещения» для организации производства.

Новая лаборатория оснащена новейшим оборудованием и располагает всеми средствами для исследовательской деятельности. Здесь планируется осуществлять разработку методик контроля качества лекарственных препаратов, изучать стабильность разрабатываемых средств.

«Альтера» готова предлагать услуги химического метода анализа другим резидентам биомедицинского кластера ОЭЗ, а также сторонним компаниям и организациям.