Новая лаборатория для ПЦР-тестирования на COVID-19 открылась в Реутове

Новая клиническая лаборатория открылась в Реутове. В ней проводят ПЦР-тесты на COVID-19. Лабораторию открыли на базе центральной клинической больницы Реутова.

В рамках деловой поездки в Реутов председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов побывал в новой клинико-диагностической лаборатории. Ее открыли на базе центральной городской клинической больницы Реутова 9 сентября. Там проводят исследования ПЦР-тестов на COVID-19. Работает врач, три лаборанта и медицинский регистратор.

«У нас лаборатория обеспечена приточной вентиляцией. Это самая дорогая часть была. Фильтры высокой очистки полностью уничтожают вирусы, фильтруют, соответственно, в окружающую среду вирус не попадает», — пояснил сотрудник лаборатории.

В лаборатории используются новейшие методы диагностики. В ней есть все необходимое оборудование, в том числе боксы биологической безопасности. Таких лабораторий в Московской области всего шесть. В Реутове ее ждали почти восемь месяцев. Она позволит значительно сократить время получения результатов анализов.

«Так как раньше все эти материалы отвозились в Мытищи, Королев, Подольск, то сроки в получении ответов иногда могли занимать два-три дня. Сейчас в течение одного дня мы получаем ответ», — отметил Александр Алексеев, главный врач ЦГКБ Реутова.

Лаборатория рассчитана на 400 проб в день. Но сейчас, когда заболеваемость COVID-19 в Реутове снизилась, туда ежедневно поступает порядка ста образцов. Из них примерно двадцать показывают положительный результат на COVID-19.