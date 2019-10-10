Новая квартира без доплат. Куда расселят жителей аварийных домов в Жуковском

В Жуковском начнут расселять аварийные дома. Встреча представителей администрации и жителей прошла накануне. Жуковчанам рассказали о том, куда и когда их переселят.

Обязанности по сносу возьмет на себя администрация города. При этом работы произведут только после того, как жителям предоставят альтернативу.

«Жители аварийных домов, попавшие в программу, имеют право на квартиру, равную по метрам и комнатам, или же денежную выплату, которая будет определена по результатам независимой оценки, — отметил глава Жуковского Юрий Прохоров. — При этом если житель выбирает квартиру, ничего доплачивать не нужно. В настоящий момент заключен контракт на оценку 83 квартир. Контракт находится в стадии исполнения — работы по оценке планируется завершить к концу ноября».

В первый этап расселения попали восемь домов: улица Мичурина, 6, 8, 10, улица Клубная, 9-1, 9-3, улица Чапаева 2-22, 4, 6. Для переселения построят стартовый дом. В нем получат квартиры 253 человека. Кстати, изначально рассматривался участок на улице Гагарина, но жители его не одобрили — рядом кладбище. Поэтому место для дома могут заменить.

Аварийное жилье

«Сегодня узнала, что, возможно, будет меняться участок для строительства стартового дома, потому что не все хотят жить у кладбища. Мне же, наоборот, участок на улице Гагарина нравится больше: рядом рынок, хорошая транспортная доступность, тишина. В общем, я за первый вариант», — поделилась местная жительница Валентина Тютерева.

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Также собственникам рассказали, что они владеть новым жильем на тех же правах и в тех же долях, что и сейчас. А жителям коммуналок предоставят квартиры-студии. Вопросы на тему разъезда или увеличения площади будут решаться индивидуально.

Жуковский включили в программу по расселению аварийного жилья в начале 2019 года. Такое поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сейчас в программе восемь домов из 47, остальные находятся на стадии включения.