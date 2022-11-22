Подмосковье 22 ноября 2022, 10:27 Новая котельная заработала в поселке Черусти в Подмосковье

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Жители поселка Черусти под Шатурой начали получать тепло и горячую воду от новой котельной. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Котельная включает в себя два водогрейных котла по 400 кВт каждый. Сейчас объект работает в режиме пусконаладки.

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«Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. Представителями Ростехнадзора и компании „Управление технического надзора капитального ремонта“ объект принят», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

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В поселке строятся еще две новые котельные — на улицах Вокзальной и Максима Горького. Когда они приступят к работе, все 3600 местных жителей будут обеспечены качественными услугами по отоплению и горячему водоснабжению.

Еще несколько новых котельных запустили в округе Шатура. Это объекты в деревне Голыгино, в поселке Мещерский Бор и в деревне Бордуки.

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