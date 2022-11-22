Подмосковье 22 ноября 2022, 10:34 Новая котельная в селе Власово обеспечит теплом около 400 человек

Читать 360tv в

Новая котельная появилась в селе Власово в Шатуре. Там построили сдвоенный газовый котел наружного размещения, который обеспечит теплом около 400 жителей, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Общая мощность котлов составила 600 киловатт. Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что режим пусконаладки работает на объекте с 16 ноября.

Реклама

«На объекте все строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме, подведены и подключены все инженерные коммуникации. Представителями МТУ Ростехнадзора и ГБУ МО „УТНКР“ объект принят», — сказал он.

Реклама

Работы проводили по нацпроекту «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» под контролем экспертов технадзора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».