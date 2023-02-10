Подмосковье 10 февраля 2023, 10:20 Новая котельная в Наро-Фоминске обеспечит теплом более 10 тысяч жителей

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Строительство котельной на улице Маршала Куркоткина продолжается в Наро-Фоминске. На данном этапе готовность объекта составляет 71%. После завершения работ новый коммунальный объект обеспечит качественным теплоснабжением более 10 тысяч жителей округа.

«Сейчас на объекте завершен монтаж здания, полностью завезено оборудование. На сегодняшний день идет работа по прокладке труб для теплотрассы и внутренние отделочные работы», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Котельную начали возводить в 2021 году по госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами». Объект планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года.

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