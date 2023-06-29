Подмосковье 29 июня 2023, 09:40 Новая котельная в микрорайоне Лопатинском в Воскресенске повысит надежность отопления и водоснабжения

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Подготовка к строительству котельной началась в микрорайоне Лопатинском в Воскресенске. Этот и другие проекты инвестиционной программы «Газпром теплоэнерго МО» повысят надежность подачи отопления и водоснабжения в округе.

Сейчас идет подготовка участка под объект. Рабочие завозят строительные материалы, а на заводе «Теплогазстрой» собирают корпус блочно-модульной котельной. На водогрейные котлы устанавливают современные системы автоматизации, блоки управления и датчики.

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Депутаты округа вместе с директором филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» Дмитрием Хрипуновым осмотрели место, где вскоре появится котельная. Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин пообещал проконтролировать сроки и исполнение работ.

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