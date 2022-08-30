Новая котельная в Королеве начнет обслуживать свыше 18 тысяч жителей

Новую мощную котельную построили в Королеве. Она обеспечит теплом объекты здравоохранения и жилые микрорайоны уже в этом году.

Отопление от новой котельной получат все объекты Центральной городской больницы и свыше 18 тысяч жителей наукограда. По поручению главы Королева Игоря Трифонова объект оборудовали отечественной техникой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабной реконструкции котельных и очистных сооружений в Подмосковье. На это потратят средства из льготного кредита.