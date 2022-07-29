Новая котельная в Балашихе обеспечит теплом детсад, школу и три дома

Строящаяся котельная в микрорайоне Ольгино в Балашихе готова на 95%. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров проверил ход работ на объекте.

В данный момент здесь заканчивают общестроительные работы. Уже построено здание насосной, установлены резервуары запаса химически очищенной воды, резервуар запаса дизельного топлива, ливневые очистные сооружения и аварийная дизельная электростанция. Кроме того, закончены работы по установке всех пяти котлов и комплектов сетевых насосов.

«Котельная почти готова, на 95%. Мы планируем, что итоговая проверка будет 27 августа. Запустим ее в сеть еще до начала осенне-зимнего периода. Котельную в первую очередь строим для социальной инфраструктуры: школы на 1100 мест, уже сейчас заключен контракт на детский сад на 250 мест, и в планах эксплуатирующей организации подключить три дома к этой котельной», — сообщил заместитель главы администрации Кирилл Тимашков.

Новую котельную в микрорайоне Ольгино возводят на месте бывшего госпиталя КГБ. Котельная обеспечит теплом и горячей водой строящиеся здесь социальные объекты.

На котельной установят резервно-топливное хозяйство, которое позволит обеспечить бесперебойную работу во время аварийных ситуаций.

Строительство новых социальных объектов в микрорайоне Ольгино проходит в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируется за счет средств бюджета Подмосковья и бюджета городского округа Балашиха.