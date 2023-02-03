Подмосковье 03 февраля 2023, 00:09 Новая котельная появится в деревне Судниково в Волоколамске до конца года Публичное достояние

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В деревне Судниково городского округа Волоколамск до конца 2023 года будет построена новая котельная. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Котельную построят в рамках программы МинЖКХ Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами на 2023–2028 годы».

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Как рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский, объект введут в эксплуатацию до конца текущего года. Новая котельная обеспечит бесперебойной подачей тепла 724 жителя деревни Судниково и близлежащих районов.

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В пресс-службе уточнили, что уже выполнены работы по установке здания котельной и смонтирована теплоизоляция трубопроводов внутри, идет прокладка и подключение сетей, монтаж автоматики. Готовность объекта составляет 50%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что благодаря льготному займу в Подмосковье проведут масштабную реконструкцию котельных и очистных сооружений.

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