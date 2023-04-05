Подмосковье 05 апреля 2023, 16:47 Новая котельная обеспечит теплом 18 тысяч жителей Королева ЖКХ

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Новую котельную построят в Королеве. Она обеспечит теплом 18 тысяч жителей. Работы планируют завершить в ноябре.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, рабочие уже построили здание, установили окна и двери, а также котлоагрегаты.

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«На сегодняшний день на объекте выполняется обвязка котлов и агрегатов, и до конца этого месяца приступим к монтажу второй дымовой трубы. Новый коммунальной объект инженерной инфраструктуры обеспечит бесперебойную подачу тепла для 18 тысяч жителей городского округа Королев», — сказал глава министерства Антон Велиховский.

Работы проводят по программе министерства Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе. Благодаря новому транспортному узлу в окурге пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.

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