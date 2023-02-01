Подмосковье 01 февраля 2023, 17:50 Новая котельная обеспечит теплом 1,5 тысячи жителей поселка Тучково

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Новую котельную в поселке Тучково городского округа Руза введут в эксплуатацию в 2023 году. Это позволит обеспечить качественным теплоснабжением 1,5 тысячи жителей.

Работы выполняются по программе Министерства ЖКХ Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Новая котельная появится на улице Лебеденко. Производительная мощность объекта составит восемь мегаватт.

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«В настоящее время строительство коммунального объекта теплоснабжения реализовано на 75%», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Работы на объекте начались в 2022 году. На данный момент работы по наружным сетям завершены на 90%. Часть сетей подключены через новый колодец и используются для подачи отопления в многоквартирные дома и детский сад.

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