Новая котельная начала работу в деревне Арнеево городского округа Серпухов

В деревне Арнеево городского округа Серпухов состоялось торжественное открытие новой котельной. В мероприятии приняли участие министр энергетики Московской области Александр Самарин, глава городского округа Юлия Купецкая, гендиректор АО «Газпром теплоэнерго» Артур Тринога.

Котельная будет снабжать теплом пять многоквартирных домов и два объекта социального значения: фельдшерско-акушерский пункт и библиотеку. Это одна из 24 новых котельных, которые планируется построить или реконструировать в городском округе в рамках концессионного соглашения, заключенного с «Газпром теплоэнерго МО». Четыре котельные уже ввели в этом году в Серпухове.

«Новая котельная автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Прежняя сезонная котельная заменена на круглогодичную, а значит, жители впервые будут получать горячее водоснабжение в весенне-летний период. Также с целью снижения экологической нагрузки на окружающую среду обеспечен перевод на газовое топливо», — отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева была организована работа по привлечению внебюджетных источников финансирования по заключению концессионных соглашений в сфере теплоснабжения. Она позволила привлечь 19 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения Подмосковья. До конца года планируют заключить концессионные соглашения Воскресенск, Клин, Солнечногорск и Сергиево-Посадский городской округ. Привлекаемые инвестиции составят более 33 миллиардов рублей.

Всего при подготовке к отопительному сезону 2021 года на строительство и реконструкцию котельных в Подмосковье выделили 331 миллион рублей в рамках утвержденной госпрограммы. Это превышает в два раза средства прошлого года.