Отопительный сезон без сбоев. Новая котельная начала работать в клинском поселке ПМК-8

Отопительный сезон в поселке ПМК-8 городского округа Клин пройдет без сбоев — там начала работать новая котельная. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Батареи потеплели: в многоквартирном доме в поселке ПМК- 8 включили отопление. Таким образом, поставлена точка в долгой истории, связанной с частным собственником котельной — фирмой «Эгера».

Глава городского округа Клин Алена Сокольская рассказала, что заложниками ситуации стали 54 человека. Предприятие продало землю вместе со зданиями, несмотря на то, что там живут люди.

«Продали частным лицам, которые не вкладывались не то что в модернизацию, а в поддержание существующих коммуникаций: водопровод, систему отопления. Дошли до крайней точки, когда обрушилась котельная, которая была, можно сказать, из прошлого века. Это была единственная котельная в округе, которая отапливалась дровами, и она не была муниципальной», — пояснила Алена Сокольская.

По словам главы Клина, в 2019 году местные власти, пройдя все судебные инстанции, вернули дом и котельную в муниципалитет.

«И мы запустили новую модульную котельную. Это дает уверенность, что этот отопительный сезон пройдет для жителей без сбоев, в тепле и комфорте», — подчеркнула Алена Сокольская.

Новая котельная небольшая и компактная, но она полностью обеспечит жителей теплом. Это первый подобный тепловой пункт в нашем округе. Пеллетная котельная представляет из себя модуль, в котором установлен котел, который отапливается пеллетами — древесными гранулами. Это экологически нейтральное топливо, которое получают из отходов деревообрабатывающей промышленности.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Одно из главных преимуществ пеллетных котлов — их экономичность. По этому показателю они уступают только магистральному газовому отоплению. Это экологичный аппарат: никаких выбросов или дыма. Кроме того, подобная котельная работает в автоматическом режиме, при минимальном вмешательстве оператора.

Оператор котельной Андрей Хмелев признается, что работы здесь немного — следить за котельной. «Это не то что прежняя была, там работы было много: пока уголь и дрова в котельную перетаскаешь, пока в топку загрузишь… А теперь — одно удовольствие: чисто, спокойно, надежно», — говорит Андрей Хмелев.

Жительница дома Вера Николаевна подтвердила, что у нее в квартире наконец-то стало тепло. «Все хорошо — затопили, батареи потеплели в квартирах. Мы, конечно, раньше жили как на вулкане, переживали все время. А когда старая котельная обрушилась, то просто паника была. Хорошо, что местная власть нас не бросила. Установили новую котельную. Все время держали нас в курсе что делают, как делают, когда сделают. На встречи приезжали. Сама глава несколько раз была. А уж из управляющей компании уже все как свои, родные», — рассказала Вера Николаевна и поблагодарила за заботу.

В планах местных властей — строительство в поселке стационарной котельной. Уже сейчас в муниципалитете прорабатывается возможность подключения поселка к магистральному газопроводу. Сейчас идут переговоры с газоснабжающей организацией.