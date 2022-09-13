Новая конная ферма появится в Раменском | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 12:40 Поделиться Telegram

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Viber Новая конная ферма появится в Раменском

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В Подмосковье повели аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, чья площадь составляет порядка 2,9 гектара, в городском округе Раменское. В итоге победителем оказалось фермерское хозяйство «ПОДКОВА», которое собирается открыть на участке новую конную ферму. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Как рассказала министр имущественных отношений Наталья Адигамова, этот аукцион можно назвать рекордным. Во-первых, торги оказались долгими, они шли на протяжении восьми суток. При этом борьба не останавливалась буквально ни на минуту.

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«А во-вторых, в общей сложности было подано порядка 40 тысяч предложений, в результате чего земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в Кратове Раменского городского округа, получило на 10 лет в аренду КФХ „ПОДКОВА“, которое планирует открыть конную ферму. Цена продажи права аренды земельного участка составила порядка 1,6 миллиона рублей», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Победитель аукциона — глава фермерского хозяйства Егор Меркулов. Он поделился, что ведет свою деятельность вместе с супругой, на данный момент — в Курской и Смоленской областях. Однако сами они проживают в Подмосковье, поэтому им удобнее, чтобы ферма находилась ближе.

«Фермерством с супругой занимаемся 10 лет. До сих пор конные фермы располагались у нас в Курске и Смоленске. Конечно же, это было далеко и неудобно, поэтому приняли решение перевести свое КФХ в Подмосковье. На арендованном участке также планируем организовать конную ферму. Начнем с 30 голов, затем планируем расшириться до 60 голов. Будем заниматься выращиваем, разведением и обучением лошадок», — поделился фермер.

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