Подмосковье 04 сентября 2023, 18:08 Новая комплексная услуга по открытию бизнеса появилась на инвестиционном портале Подмосковья Unsplash

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Комплексная услуга «Открой собственное дело» появилась на инвестиционном портале Московской области. Теперь открыть бизнес можно, подав всего лишь одно заявление.

«Мы продолжаем развивать электронные сервисы для бизнеса — комплексная услуга „Открой собственное дело“ стала очередным реализованным проектом. Теперь в регионе можно в один клик открыть магазин, кафе, фитнес-центр или бизнес, предоставляющий какие-либо услуги», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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С помощью онлайн-услуги заявитель может получить разрешение на размещение сезонных кафе, лицензию на продажу алкогольной продукции или установку рекламных конструкций и многое другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ.

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