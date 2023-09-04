04 сентября 2023, 18:08
Новая комплексная услуга по открытию бизнеса появилась на инвестиционном портале Подмосковья
Комплексная услуга «Открой собственное дело» появилась на инвестиционном портале Московской области. Теперь открыть бизнес можно, подав всего лишь одно заявление.
«Мы продолжаем развивать электронные сервисы для бизнеса — комплексная услуга „Открой собственное дело“ стала очередным реализованным проектом. Теперь в регионе можно в один клик открыть магазин, кафе, фитнес-центр или бизнес, предоставляющий какие-либо услуги», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
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С помощью онлайн-услуги заявитель может получить разрешение на размещение сезонных кафе, лицензию на продажу алкогольной продукции или установку рекламных конструкций и многое другое.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
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