Подмосковье 29 декабря 2022, 14:34 Новая комплексная услуга будет доступна инвалидам Подмосковья с начала 2023 года

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С начала 2023 года жителям Подмосковья, которым установлена инвалидность, будет доступна комплексная услуга «Инвалидность». Воспользоваться ей можно на региональном портале госусулг.

«Она включает в себя одно заявление сразу на шесть услуг — это компенсация ЖКУ в размере 50%, соцкарта, выплата на школьную форму ребенку-инвалиду, пособие на ребенка-инвалида, выплата на приобретение технических средств реабилитации, а также компенсация ОСАГО», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Кроме того, с 2023 года выплата на приобретение технических средств реабилитации для жителей с установленной группой инвалидности станет проактивной в Подмосковье.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность участия НКО в поддержке инвалидов, сирот и бизнеса в Подмосковье. Он отметил, что поддержка людей, попавших в сложные ситуации, — вопрос, требующий участия не только власти, но и некоммерческого блока.

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