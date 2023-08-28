28 августа 2023, 12:58
Новая коммерческая недвижимость создала 20 тысяч рабочих мест в Подмосковье с начала года
Около двух миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости построили в Подмосковье с начала года. Это позволило привлечь 83,5 миллиарда рублей инвестиций.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, построенная недвижимость помогла создать 20 тысяч новых рабочих мест.
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По данным ведомства, ежегодно в Подмосковье строят около четырех миллионов квадратных метров для бизнеса. Это лучший показатель среди регионов России.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Недвижимость
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