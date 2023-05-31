Подмосковье 31 мая 2023, 02:40 Новая канализационная насосная станция заработала в Горках Ленинских Министерство ЖКХ МО

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В Горках Ленинских в Ленинском округе заработала современная канализационная насосная станция. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

Ранее в микрорайоне Видное водоотведение работало за счет очистных сооружений 2014 года постройки. В 2018 году их передали в муниципальную собственность и хозяйственное ведение МУП «Видновское ПТО ГХ». Однако система не спасала местных жителей от неприятного запаха.

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В итоге в округе построили новую станцию в рамках региональной программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2026 годы.

«К строительно-монтажным работам по строительству КНС приступили в феврале 2022 года. С конца апреля 2023 года, после завершения строительно-монтажных работ, проведены пуско-наладочные мероприятия, в результате которых с 3 мая функционирование вновь построенной КНС выведено на проектную мощность в три тысячи кубов в сутки», — сообщил министр Антон Велиховский.

Новая станция обеспечит качественным водоотведением более 10 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Химках началась масштабная программа модернизации теплосетей. С начала отопительного сезона от жителей поступило более четырех тысяч жалоб.

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