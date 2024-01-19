Подмосковье 19 января 2024, 15:09 Новая ипотечная программа поддержки медиков стартовала в Подмосковье Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Новая мера социальной поддержки для медицинских работников стартовала в Московской области с начала года. Оформить бюджетную ипотеку могут представители 87 врачебных должностей и 27 должностей среднего медицинского персонала.

Соответствующая программа реализуется для привлечения новых кадров в регион, а также для поддержки трудоустроенных специалистов. Подробная информация о том, как воспользоваться услугой, опубликована на сайте.

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Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова напомнила, что на территории Подмосковья действует целый ряд мер поддержки медработников.

«Часть программ направлена на решение жилищного вопроса — это соципотека, компенсация аренды жилья, а с этого года мы ввели бюджетную ипотеку», — указала Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что правительство региона компенсирует участнику программы 15% от стоимости жилья. Кроме того, процентная ставка будет снижена на весь период на 2%.

Принять участие может врач или средний медицинский специалист, который работает на должности, указанной в требованиях к программе, и имеет стаж работы по специальности не менее одного года. При оформлении ипотеки, гражданин берет на себя обязательства отработать в медицинской организации не менее пяти лет.

Подать заявку на участие можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главные новые медицинские центры региона в 2024 году.

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