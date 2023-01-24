Подмосковье 24 января 2023, 16:23 Новая информационная система наладит работу коммунальных предприятий Подмосковья

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Коммунальные организации Подмосковья начали вести финансовую, хозяйственную и отчетную деятельность в новой системе. Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова отметила, что это поможет наладить планирование закупок и сбалансировать хозяйственную деятельность учреждений.

Презентация и первое обучение сотрудников коммунальных предприятий Московской области по работе с отраслевым информационным ресурсом прошли в конце октября 2022 года. Сейчас к системе подключены 58 городских округов и 132 муниципальных учреждения. Исключение составили Восход и Молодежный, так как в данных округах нет муниципальных учреждений по содержанию территорий.

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«Разработанный механизм мониторинга данной системы позволит производить оперативный и емкий анализ задействованных в содержании территорий ресурсов и своевременно определять нестабильные направления», — сообщила Светлана Аипова.

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С помощью информационного ресурса можно будет отследить наличие всего, что необходимо для уборки, и своевременно провести закупки. Кроме того, система позволяет формировать муниципальное задание, штатное расписание и сметы расходов.

Министр подчеркнула, что обучение сотрудников для работы в информационной системе продолжится в течение всего года.

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