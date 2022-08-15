Новая игровая зона появилась в парке «Сказочный» в Хотькове

В парке «Сказочный» в Хотькове городского округа Сергиев Посад завершили обустройство новой функциональной зоны в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» президентского проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«У юных жителей города Хотьково появилась новая точка притяжения. В парке „Сказочный“ завершили обустройство нового всесезонного игрового пространства. Это одна из 13 функциональных зон, которые мы благоустраиваем в парках. Новая площадка, уверен, полюбится как детям, так и их родителям», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Министр уточнил, что новая игровая зона оснащена различным игровым оборудованием: качели, карусели, лазательный комплекс, холмы с тоннелем, тарзанка и многое другое. Для удобства родителей здесь установили навесы со скамьями и урнами.

Всего в текущем году в восьми парках Подмосковья обустроят новые зоны отдыха для детей, в пяти из них работы уже завершены.

Установку детских площадок по программе губернатора Андрея Воробьева продолжают в Подмосковье. До конца года их появится 200.