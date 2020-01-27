Новая хоккейная коробка открылась в поселке Сельхозтехника в Луховицах

Покататься на коньках или поиграть в хоккей теперь могут жители поселка Сельхозтехника городского округа Луховицы — там открылась современная хоккейная коробка. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Размеры новой хоккейной площадки в поселке Сельхозтехника — 26 на 56 метров. Ее строительство обошлось в 1,3 миллиона рублей.

Проект реализован на средства Мособлдумы, а при установке были учтены все пожелания жителей. В частности, на бортах находятся сетки, которые защитят припаркованные автомобили и окна от вылетевшей шайбы, установлены удобные скамейки с навесами для запасных игроков. Оборудовано искусственное освещение, чтобы можно было кататься в темное время суток.

Площадка будет использоваться и летом — там будут проходить командные игры и соревнования по мини-футболу.

«Хочется обратить внимание на то, что мы всегда внимание уделяем не только центру, но и нашим отдаленным населенным пунктам, — отметил глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков. — Поселок Сельхозтехника — спортивный, перспективный, подающий надежду. Новая коробочка — это отличная возможность для молодежи заниматься зимними видами спорта рядом с домом».

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Местная жительница Надежда Попова вспомнила, что стены старой коробки, которая прослужила около 30 лет, были шиферные, с дырами, и ломались от малейшего удара шайбы.

«У нас очень спортивный поселок, своя хоккейная команда. Сами жители, как могли, много лет эту коробочку ремонтировали», — рассказала Надежда. По ее словам, в поселке всегда висит расписание игр местных команд, у которых всегда есть болельщики. Она подчеркнула, что хоккейные турниры — часть важнейших событий зимы для жителей Сельхозтехники. А когда турниров нет, то все катаются на коньках — и дети, и взрослые, многие приходят семьями.

«Когда демонтировали старую коробочку и разровняли здесь площадку, уже стало понятно, что будет что-то очень красивое. И когда привезли эту коробочку — восторгу не было предела. Все эстетично, красиво — современная красивая площадка. Из-за погоды лед долго не удавалось залить, а дети просто изнывали от нетерпения покататься там», — добавила Надежда Попова.

Источник фото: Pxhere.com

Еще одна жительница поселка Оксана Блажкова пояснила, что хоккейные команды даже отказывались выходить на лед из-за того, что старая коробка пришла в непригодное для игр состояние и стала травмоопасной.

«Ее борта все больше уходили в землю, становились ниже и ниже. Тут дома рядом, жители боялись, что шайба рано или поздно попадет им в окно. Шифер ограждения был очень старый, сыпался. Если коньком его задеть, шла трещина и часть ограждения отваливалась. Мы боялись, что-то из детей получит травму. А сейчас очень довольны, нам все нравится!» — заключила Оксана.

Всего в 2020 году в городском округе Луховицы залили 19 хоккейных коробок.