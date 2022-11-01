Новая государственная ветеринарная клиника открылась в Шаховской | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 14:33 Новая государственная ветеринарная клиника открылась в Шаховской

Читать 360tv в

Еще одна государственная ветклиника появилась в Подмосковье. Ее открыли в Шаховской на улице Шамонина, рассказал руководитель Госветслужбы, первый замглавы Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

В клинике будут проводить чипирование, вакцинацию, оформлять паспорт питомца и проводить диагностику. В сутки ветеринары смогут принимать до 30 хвостатых пациентов. Как отметил Сергей Воскресенский, учреждение открыли по просьбам жителей.

Реклама

«В клинике оказывают полный комплекс ветеринарных услуг: вызов ветеринарного врача на дом, проводят терапию, хирургические операции, забор анализов», — добавил он.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новая поликлиника в Сергиевом Посаде откроется досрочно. В ней будут лечить более 30 тысяч человек.