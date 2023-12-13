Подмосковье 13 декабря 2023, 13:31 Новая функция коллективного обращения появилась на портале «Добродел» в Подмосковье Unsplash

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Новая функция «Коллективные сообщения» появилась на портале «Добродел». Теперь сразу несколько пользователей могут поддержать одно обращение. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«Подмосковному „Доброделу“ уже более восьми лет. За это время на портале зарегистрировалось свыше 3,4 миллиона пользователей, поступило более 8,2 миллиона сообщений и даже заработал искусственный интеллект», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Для того, чтобы сформировать совместное обращение, необходимо авторизоваться на портале, создать обращение с пометкой «Коллективное сообщение». После этого его направят на этап «Сбор подписантов».

Сам автор видит количество подписавшихся и может в любой момент завершить сбор подписей и отправить или отменить сообщение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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