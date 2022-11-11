Подмосковье 11 ноября 2022, 11:40 Новая функция для образовательных организаций появилась на «Госуслугах» Подмосковья

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Некоммерческие образовательные организации Подмосковья смогут онлайн подать заявку на включение в реестр исполнителей услуг по социальному сертификату. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Глава министерства Надежда Куртяник рассказала, что образовательные учреждения могут обучать предпенсионеров старше 50 лет по социальному сертификату. Для этого необходимо состоять в реестре исполнителей.

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«Подача заявлений открыта на региональном портале: достаточно авторизоваться и заполнить заявление. Вся информация об организации будет выгружена автоматически из профиля на Едином портале госуслуг, понадобится прикрепить только паспорт доступности объекта для инвалидов», — уточнила она.

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Заявку будет рассматривать Минсоцразвития региона, а лицензию проверят в Министерстве образования. Услугу предоставляют в течение пяти рабочих дней.