Уникальная ферма экзотических насекомых появилась в Коломне | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 14:38 Уникальная ферма экзотических насекомых появилась в Коломне

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В Подмосковье на территории «Экодеревушки» Коломенского городского округа открыли ферму насекомых. В селе Парфентьево известный в регионе владелец улиточной и крокодиловой ферм Сергей Балаев расширяет владения. Теперь любители экзотики могут увидеть коллекцию гигантских живых пауков и выставку экзотических насекомых со всего мира.

В Подмосковье на территории «Экодеревушки» в Коломенском округе пришли к достаточно неожиданному решению — открыть собственную ферму насекомых. Все произошло в селе Парфентьево, где уже работает известный во всем регионе владелец улиточной и крокодиловой ферм. Он решил расширить свои владения. Теперь там можно увидеть настоящую коллекцию больших живых пауков. Открылась и выставка экзотических насекомых, которые собраны со всего мира.

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«Благодаря необычному увлечению Сергея в регионе создан центр притяжения туристов, где собраны уникальные насекомые, а также ряд экзотических животных. Для любителей деликатесных улиток на территории работает местный ресторан. Это очень интересный проект, который демонстрирует, как могут развиваться частные фермерские хозяйства и быть востребованными», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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На новой ферме можно увидеть очень многое. Там есть и бабочки, и сверчки, и колонии муравьев, тараканов, кузнечиков и многое другое. Насекомых разводят не только для того, чтобы жителям и гостям округа было интересно с ними познакомиться. Они используются еще и в качестве корма. Многие животные с огромной радостью могут полакомиться тараканами или сверчками.

Ожидается, что в будущем насекомые могут прочно войти и в рацион человека. К этому моменту в стране открыты уже несколько предприятий, в которых насекомые специально разводятся для того, чтобы производить из них некоторые продукты. Например, протеиновые батончики или даже выпечку.

Сейчас перед владельцем фермы остается главная задача — размножать насекомых. Это не всегда дается просто, потому что, к примеру, яйца палочников обычно лежат по 7-8 месяцев в земле перед тем, как из них появляется потомство. Как только все эти нюансы удастся в полной мере освоить, получится еще меньше зависеть от поставок из других стран.