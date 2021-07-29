Новая электронная услуга по расчету платы за изменение ВРИ появилась в Подмосковье

Новая электронная услуга Министерства имущественных отношений Московской области по земле появилась на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (РПГУ). Она дает возможность собственнику земельного участка узнать о стоимости платы за изменение вида разрешенного использования земли (ВРИ) до подачи документов в Росреестр и внесения соответствующих изменений в ЕГРН. Об этом сообщила глава ведомства Наталья Адигамова.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин пояснил, что в конце июня в Московской областной думе представили и приняли законопроект, который вводит новый порядок внесения платы за изменение вида разрешенного использования земли.

Изменение вида разрешенного использования земли осуществляется Росреестром по заявлению собственника, а с 2014 года за изменение действующего вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки на ВРИ, который подразумевает строительство и реконструкцию объектов недвижимости на них, взимается плата.

«Прежде, обращаясь в Росреестр за изменением ВРИ, собственники могли узнать о сумме платы за процедуру постфактум, и случалось, что они отказывались платить, потому что были не готовы к сумме платы за изменение вида разрешенного использования своего участка», — сказал Разин.

По его словам, новая услуга поможет собственнику узнать заранее, сколько денег ему надо внести. Уже после этого можно будет принять решение.

Адигамова объяснила, что для получения услуги человек должен будет иметь при себе паспорт и заполненное заявление. В документе должен быть указан кадастровый номер участка и вид разрешенного использования, на который он желает изменить действующий ВРИ.

В случае, если изменить вид разрешенного использования земли возможно в соответствии с земельным законодательством, в течение 15 дней заявитель получит уведомление с расчетом платы и реквизитами для ее осуществления. Собственник, оплатив изменение ВРИ по данным реквизитам, сможет обратиться за изменением ВРИ в Росреестр и осуществить задуманное.

Подробную информацию об услуге можно найти по этой ссылке.