22 ноября 2022, 11:16
Новая электрическая подстанция заработала в селе Красный Путь в Подмосковье
Новая электрическая подстанция заработала в селе Красный Путь под Домодедовом. Ей заменили старый трансформатор, который построили в 1994 году. Об этом сообщили в Минэнерго Подмосковья.
Новую подстанцию установили летом, ее мощность составила 400 киловатт. Также заменили воздушно-кабельные линии, что позволило распределить нагрузку на сети. Качество энергоснабжения жителей стало выше, а «Мособлэнерго» стал принимать меньше жалоб.
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Подстанция питает жилые дома, уличное освещение и водозаборный узел.
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ЖКХ
Город Домодедово
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