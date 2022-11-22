Подмосковье 22 ноября 2022, 11:16 Новая электрическая подстанция заработала в селе Красный Путь в Подмосковье

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Новая электрическая подстанция заработала в селе Красный Путь под Домодедовом. Ей заменили старый трансформатор, который построили в 1994 году. Об этом сообщили в Минэнерго Подмосковья.

Новую подстанцию установили летом, ее мощность составила 400 киловатт. Также заменили воздушно-кабельные линии, что позволило распределить нагрузку на сети. Качество энергоснабжения жителей стало выше, а «Мособлэнерго» стал принимать меньше жалоб.

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Подстанция питает жилые дома, уличное освещение и водозаборный узел.

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