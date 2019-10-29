Покачаться на качелях или потренироваться. Новая экоплощадка для детей разных возрастов появилась в парке Клина

Новая большая экоплощадка появилась в парке «Сестрорецкий» в Клину. Игровой комплекс появился как подарок за победу в общественном голосовании на портале «Добродел» за лучший парк культуры и отдыха Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Клинский парк стал победителем среди городов с населением от 100 до 200 тысяч человек. А экоплощадка открылась в его верхней части, которая называется «Вальс цветов».

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Заместитель главы городского округа Клин Нелля Тимофеева подчеркнула, что новая экоплощадка особенно дорога для тех жителей муниципалитета, которые были активны в голосовании на портале «Добродел» за лучший парк Подмосковья.

«Этот комплексный городок — приз за голосование. Мы очень рады, что получили его, и очень горды, что в нашем округе расположен один из лучших парков в Подмосковье — „Сестрорецкий“. И мы продолжаем благоустраивать это общественное пространство», — сделала акцент Нелля Тимофеева.

Площадку установили рядом с веревочным парком. Место выбрано неслучайно. Экстремалы-шестилетки могут штурмовать серьезные высоты, а их младшие друзья или братья и сестры — забираться чуть пониже и выполнять спортивные задания попроще. Игровой комплекс рассчитан на детей с трехлетнего возраста. Подростки старше 14 лет могут позаниматься на новой площадке на тренажерах.

Лене Страковой понравилось все: «Очень классная площадка! Это как аттракционы для разных возрастов. Можно покачаться на качелях, потренироваться, подтягиваться. Мне понравилось». Алина Мишенко успела покататься на горке, покачаться на качелях и покрутиться на пирамиде. «Мне очень понравилось. Прямо бомба!» — не скрывает эмоций девочка. С ней солидарна Марина Бузева: «Улет! Я буду сюда каждый день ходить играть».

Новый игровой комплекс открывали торжественно — с музыкой, аниматорами и воздушными шарами. Погода тоже не подвела.

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Родителям игровой комплекс в «Сестрорецком» тоже пришелся по душе. «Место для площадки очень удачное, будем сюда детей приводить, — пообещала Наталья Пертовичева. — Все нравится на этой площадке. Нужно сказать, что сейчас все игровые комплексы отличаются от того, что было в нашем детстве, когда мы росли — земля и небо!» Кроме того, Наталья высказала пожелание, чтобы вечерами экоплощадка хорошо освещалась.

Сотрудники паркового комплекса рассказали, что на площадке установлено видеонаблюдение, а освещение включается автоматически с приходом темноты. Специалист дирекции Эдуард Сокольский пояснил, что комплекс застелен двойным антивандальным покрытием, а все элементы установлены более чем надежно — площадка прошла экспертную проверку.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Новый игровой комплекс в Клину могут посещать все желающие, вход на территорию бесплатный.

До конца 2019 года в 11 парках культуры и отдыха Московской области будут установлены уникальные детские игровые комплексы. В девяти парках они уже открылись, акцентировал внимание министр благоустройства региона Михаил Хайкин.