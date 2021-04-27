Новая экономическая зона Подмосковья даст работу тысячам людей. Ее начнут строить в июле

Сегодня в Подмосковье насчитывается четыре особые экономические зоны, а в июле начнется строительство пятой и самой крупной — в Домодедове. Новый кластер «Максимиха» обеспечит работой около пяти тысяч жителей. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал во время своего ежегодного обращения к жителям.

Резидентами новой экономической зоны станут такие крупные компании, как Ozon, «Магнит», Mars, Cool Infinity, «Дальрыба», Soprema, Eurocement.

В особых экономических зонах предприятия получают целый пакет мер поддержки. Среди них, например, налоговые льготы, займы на покупку техники и субсидии на возмещение затрат для создания инфраструктуры.

Это помогает фирмам, выбравшим площадку, быстрее запустить свои производства, используя готовую инфраструктуру и меры поддержки со стороны правительства.

Мы всегда уделяем особое внимание тому, чтобы сделать Подмосковье регионом, удобным для бизнеса, развиваем индустриальные парки и особые экономические зоны, оказываем услуги в «цифре». Готовы быстро подобрать участок Андрей Воробьев.

В Московской области «Максимиха» станет уже пятой ОЭЗ. Это полноценный промышленно-продовольственный кластер, который разместят в Домодедове.

Уже на первом этапе здесь планируют привлечь инвестиции на 30 миллиардов рублей и создать до пяти тысяч рабочих мест для жителей Подмосковья», — подчеркнул Воробьев.

С января этого года на инвестиционных площадках Подмосковья начали работать еще почти 40 фирм. Они разместились в индустриальных или технопарках и запланировали создать около 1,1 тысячи новых мест для сотрудников.