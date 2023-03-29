Подмосковье 29 марта 2023, 10:27 Новая дорога в деревне Глотаево обеспечит удобный проезд к ОЭЗ «Максимиха» Застройщик ООО «ММЦ Усады»

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Проезд с примыканием к автодороге построили в деревне Глотаево в Домодедове. В объект инвестировали свыше 100 миллионов рублей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, проезд от примыкания к дороге Шебанцево — Голубино — Глотаево до проезда через реку Каширку позволит обеспечить транспортную доступность объектов в особой экономической зоне «Максимиха». Благодаря ему сократится время и расходы на перевозку грузов, а работникам будет обеспечен удобный доступ предприятий. Протяженность дороги превысила километр.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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